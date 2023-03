Genova, il viceministro Rixi in visita a Fincantieri: riflettori sul "Ribaltamento a mare"

Visita allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente per il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, che insieme all'amministratore delegato dell'azienda Pierroberto Folgiero farà un sopralluogo e il punto sull'attesa opera del "ribaltamento a mare".

"Il grandissimo investimento in corso per il ribaltamento a mare dei cantieri navali di Sestri Ponente consentirà a Fincantieri finalmente di fare le navi grandi come quelle dei francesi, che è stato sempre un punto di arrivo" aveva affermato l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero.

"Sestri Ponente sarà il cantiere con il bacino più grande in Italia - aveva evidenziato - per la filosofia metafisica del 'cantierista' il bacino non è mai abbastanza grande, un po' come la filosofia delle risorse scarse, sono sempre di meno di quelle che vorremmo. Ma è chiaro che per noi sarà un grandissimo salto di qualità, un esempio di territorio che investe per avere nuovi strumenti".

"Se noi faremo un bacino molto grande a Genova e faremo grande una realtà come il Cetena a Genova allora il bacino che costruiremo a Sestri Ponente produrrà Pil, occupazione e ricchezza, se invece guarderemo solo il grande bacino senza il Cetena sarà come guardare lo specchietto retrovisore".