Genova, il sindaco Bucci: "Recupereremo i nostri forti. A breve il via alla cabinovia"

di Redazione

"A breve inizieranno i lavori sul Diamante poi sistemeremo Begato, Puin e Sperone. Sono uno spettacolo e devono diventare un'attrazione"

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato questa mattina gli abitanti di Begato durante il suo tradizionale appuntamento con "Colazione con il sindaco".

"La nostra cinta murara è la seconda al mondo per lunghezza, vogliamo recuperare tutti i forti - le parole di Bucci - Non è pensabile che vengano invasi dalle macchine, per questo stiamo pensando ad alternative. La cabinovia dalla Stazione Marittima, siamo in gara, la gara è quasi chiusa. Forte Diamante che tra l'altro per me è ha sempre avuto un valore importante, da ragazzo ci andavo a correre da li si vede uno spettacolo unico, abbiamo fatto un accordo con il comune di Sant'Olcese per sistemarlo. A breve inizieranno i lavori e subito dopo a Begato, Puin, Diamante e Sperone. Abbiamo lasciato da parte "i fratelli" e le mura, che in certi punti stanno venendo giu, ma faremo anche quelle opere li. Metteremo poi a posto le vie di accesso sopratttto quelle "atletiche" per bikers e runner. Stiamo già sistemando un sentiero che segue tutta la costa del Righi partendo da Castelletto, dobbiamo fare la stessa cosa da Ponente.