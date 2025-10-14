Genova, il Salone Nautico 2026 torna all'antico: si svolgerà a ottobre

Cambio di calendario per il Salone Nautico Internazionale di Genova, che nel 2026 tornerà a svolgersi in ottobre, abbandonando l’ormai consueta collocazione di settembre. Le date ufficiali della 66ª edizione sono state fissate dall’1 al 6 ottobre, come annunciato oggi al termine del Consiglio Generale di Confindustria Nautica.

Si tratta di un ritorno simbolico alle origini – negli anni passati il Salone si era spesso tenuto ad ottobre – ma con una chiara valenza strategica. “Le nuove date rappresentano un indirizzo forte, che riafferma il valore identitario del Salone come manifestazione dell’industria nautica italiana, in linea con una strategia di sviluppo e posizionamento internazionale sempre più definita”, ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.

Una scelta strategica per distinguersi in Europa - Il cambio di periodo punta a dare al Salone una maggiore centralità nel calendario fieristico internazionale. Negli ultimi anni, infatti, la kermesse genovese si trovava a ridosso di altri due importanti eventi nautici europei: Cannes Yachting Festival e Monaco Yacht Show, entrambi concentrati nel mese di settembre. Lo spostamento a ottobre permette così al Salone di uscire da questa “compressione” e rafforzare il proprio ruolo autonomo nel panorama fieristico mondiale.

Nonostante la modifica delle date, la formula della manifestazione resterà invariata, confermando il modello espositivo che nelle ultime edizioni ha fatto registrare numeri da record in termini di affluenza, espositori e ricadute economiche per il territorio.

Un evento sempre più internazionale - “Il Salone Nautico continua a crescere e a innovarsi – ha aggiunto Formenti –. È un asset strategico per tutto il comparto della nautica da diporto, come dimostrano i risultati dell’edizione appena conclusa”.

Confindustria Nautica sottolinea in una nota come il nuovo posizionamento temporale sia coerente con la missione del Salone: interpretare le esigenze del mercato e confermarsi come motore di sviluppo economico concreto per l’intera filiera nautica globale.