Genova, il programma delle celebrazioni diffuse del 25 aprile

GENOVA - Domani, sabato 25 aprile, Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un articolato programma di cerimonie istituzionali e appuntamenti culturali. Le celebrazioni, promosse dal Comune in sinergia con Regione Liguria, Città Metropolitana e Comitato Permanente della Resistenza, si svolgeranno tra il Cimitero di Staglieno e i principali luoghi simbolici del centro cittadino.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso nel motto “Senza memoria non c’è futuro”, un invito a custodire e trasmettere il valore della storia come fondamento della vita democratica.

Accanto alle commemorazioni ufficiali, prosegue il calendario di EraOra, il festival diffuso che anima il centro storico con eventi tra piazze, chiostri e spazi urbani, trasformando la ricorrenza in un’esperienza condivisa di cultura e riflessione. Questa sera, alle 20.30, in piazza San Giorgio, il talk live “Memoria e narrazione”: incontro pubblico con Luca Misculin (Il Post), autore del podcast "Una Mattina" dedicato alle storie della Resistenza. Presenta Matteo Macor.

SABATO 25 APRILE

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI:

Ore 8.20 – Cimitero di Staglieno

La giornata si apre con il corteo e la deposizione di corone presso i monumenti dedicati agli Internati e ai Deportati nei lager nazisti. Alle 8.50, al Sacrario Trento e Trieste, si terranno una nuova deposizione di corone e la Messa in suffragio, alla presenza della sindaca Silvia Salis.

Dalle ore 10 – Piazza della Vittoria (lato via Cadorna)

Da qui prenderà avvio il corteo accompagnato dalla Filarmonica Sestrese. Il percorso arriverà sino al Ponte Monumentale, dove saranno deposte corone al Sacrario dei Caduti Partigiani e verranno letti la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare e l’Atto di Resa. Il corteo proseguirà con una tappa in largo Sandro Pertini, per poi concludersi alle 11.15 in piazza Matteotti. Qui si svolgeranno gli interventi istituzionali della sindaca, Silvia Salis e del presidente della Regione, Marco Bucci, seguiti dall’orazione ufficiale affidata alla storica e scrittrice Benedetta Tobagi.

Ore 9.30-12.30 e 14.30-18- Villa Migone, via San Fruttuoso 68

La storica villa, luogo simbolo della firma dell’Atto di Resa, sarà visitabile attraverso percorsi guidati curati da giovani studiosi, in collaborazione con il Comune.

Cultura e memoria: apertura straordinaria

Ore 9-18 – Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento, via Lomellini 11

Apertura straordinaria del museo con ingresso gratuito ed esposizione dell’originale atto di resa firmato dalle truppe tedesche il 25 aprile 1945. Previste visite guidate alle ore 15.30 e 16.15 fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: www.museidigenova.it/it/museo-del-risorgimento - 010.5576430 -museorisorgimento@comune.genova.it - biglietteriarisorgimento@comune.genova.it

Gli appuntamenti di EraOra

Dalle 15, EraOra animerà il centro storico con un programma diffuso che toccherà più piazze e luoghi simbolo della città. I programmi delle diverse piazze saranno affidati ad Arci, Comunità di San Benedetto, Pioggia Rossa Dischi, Lilith, Forevergreen, Genova Hip Hop Festival, ManinMarassi, Festa del Sole, RTM, Pepita Ramone e Liguria Transatlantica. L’evento è coordinato da Rete d’Impresa Contatto Genova. Alle 18.30, in piazza San Matteo presso lo spazio Quasi Casa (Young Caritas), andrà in scena “Storie vere di Libertà” con i Teatranti Nautici, a cura dell’Istituto Nautico San Giorgio e della compagnia teatrale Liberitutti, iniziativa promossa dal progetto FAMI. Alle 21, ai Giardini Luzzati, è in programma il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, con apertura di Nugara.

Nella foto: Ascanio Celestini.

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