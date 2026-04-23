Il collezionista: "Quando con la Vespa Rally 180 papà mi portava a scuola". Un pezzo raro che oggi cambia proprietario

Un incontro tra appassionati, un passaggio di consegne e una passione che attraversa le generazioni. È questo lo spirito che ha animato l’incontro tra Filippo Frumento, avvocato civilista e collezionista di lunga data, e Pierpaolo Perugino, comandante marittimo e cultore delle due ruote d’epoca.

Protagonista assoluta della giornata è una Vespa Rally 180 del 1970, un vero gioiello su due ruote che cambia proprietario ma non perde il suo valore affettivo e storico. Per Frumento, la Vespa rappresenta molto più di un mezzo: è un legame diretto con l’infanzia, con i ricordi di famiglia e con un’Italia che oggi sembra lontana. “Era il mezzo di mio padre, mi portava a scuola, eravamo anche in tre sopra”, racconta con un sorriso.

La Rally 180, prodotta tra il 1968 e il 1972 in circa 22.000 esemplari, è oggi un modello ricercato dai collezionisti, anche per le sue varianti cromatiche come il particolare giallo cromo. Un pezzo raro, che entra ora nella collezione di Perugino, il quale descrive l’acquisto come “una grande emozione”, frutto di una passione nata fin da giovanissimo.

Il collezionismo di Vespa non è solo accumulo di mezzi, ma studio, ricerca e attenzione ai dettagli: dall’originalità dei componenti ai numeri di produzione, ogni elemento contribuisce al valore del veicolo. “L’originalità si paga”, sottolinea Frumento, spiegando come anche un semplice dettaglio possa fare la differenza.

In occasione degli 80 anni della Vespa, i due collezionisti celebrano a modo loro: tra impegni familiari e professionali, trovano comunque il tempo per godersi la strada e condividere la passione, anche solo con un breve giro o un incontro tra appassionati.

Ora non resta che accendere il motore: Pierpaolo Perugino è pronto a “saltare in sella con Vespa”, portando avanti una tradizione di stile, storia e libertà.

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