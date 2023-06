Genova, il Principe Alberto II di Monaco dopo la nomina ad ambasciatore del Premio Paganini: "Legami profondi e intimi mi uniscono alla città"

Il Principe Alberto II di Monaco dopo il conferimento del titolo di ambasciatore del Premio Paganini:



"E' un onore essere qui in questo magnifico palazzo, testimonianza della bellezza architettonica della vostra città. Tornare a Genova, culla dei Grimaldi, è per me fonte di particolare emozione. A Genova mi uniscono legami profondi e intimi, sono già stato qui molte volte e in particolare, nel 2014, l'Università di Genova mi ha conferito la Laurea honoris causa. E anche l'anno scorso il sindaco Bucci mi ha onorato con il conferimento della cittadinanza onoraria. Genova è entrata a far parte dei siti storici Grimaldi di Monaco, di questo ne sono profondamente grato. Questa città è un centro nevralgico della creatività dal XVI al XVII secolo, rimanendo un polo di attrazione e per questo bisogna aiutarla, incoraggiarla e sostenerla. Sono particolarmente colpito dall'onore che mi concedete oggi con il titoli di 'ambassador' del Premio Paganini. Sono felice di contribuire in tale veste alla diffusione della storia genovese, le cui opere sono state fonte d'ispirazione per tanti musicisti eccezionali. Il rilancio di questo premio permette di scoprire giovani talenti, perpetuando il prestigio artistico e culturale della vostra città. La storia che unisce Genova e il Principato rappresenta un collante che favorisce nuove azioni e iniziative di valorizzazione radicate nel nostro tempo".