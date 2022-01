Genova, il Park Tennis si conferma tra i primi circoli d'Italia

di Redazione

Il presidente Ceppellini: "Un risultato che inorgoglisce. Cercheremo di fare al meglio il prossimo anno"

Si è chiuso il 2021 e si è già aperto un nuovo anno per il Park Tennis Genova. La Federazione Italiana Tennis certifica alla fine di ogni annata. Il Park è nella top ten dei circoli italiani.

Ottavo posto per compensazione di tutta una serie di risultati, non solo quelli di massimo livello ma anche nel mondo giovanile.Si apre un anno intenso. La Serie A1 maschile e la A2 femminile, ma anche l’Itf a giugno e l’Open a settembre. Le iniziative per i soci e i lavori per rendere il Park Tennis Club sempre di più un fiore all’occhiello per Genova.

Federico Ceppellini, presidente del prestigioso circolo genovese che ha chiuso il 2021 all’ottavo posto assoluto nella classifica nazionale dei Circoli, diramata dalla Federtennis, anticipa quelli che saranno gli impegni, eventi e obiettivi del nuovo anno.