Genova, il nuovo presidente di Palazzo Ducale è Beppe Costa

La Fondazione Palazzo Ducale avrà un nuovo presidente: non ci sarà la conferma dell'attore Luca Bizzarri, ma al suo posto arriva Beppe Costa. L'imprenditore, già a capo di Costa Edutainment Spa (che gestisce, tra le altre cose, Acquario e Biosfera), è attivo anche nel settore portuale, visto che ricopre il ruolo di amministratore delegato di Saar Depositi Portuali e di presidente per Sampierdarena Olii.

Ha rilevato anche Opera Laboratori, che presiede, e partecipa alla gestione di realtà museali in Toscana come la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, alcune strutture di San Gimignano e il Duomo di Siena, oltre a occuparsi degli spazi commerciali dei Musei Vaticani.

In Confindustria è attualmente presidente della Sezione Turismo di Confindustria Romagna e della Sezione Terminal Operators di Confindustria Genova. Nel 2018 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

Beppe Costa ha affermato di aver saputo della nomina mercoledì mattina alle 8 e non ha ancora sentito né il presidente uscente Luca Bizzarri, né il direttore della Fondazione Serena Bertolucci.

Oltre al presidente Beppe Costa, il nuovo consiglio di amministrazione di Palazzo Ducale sarà composto da altri quattro membri. Due sono le conferme, Mitchell Wolfson jr, noto collezionista e Franco Bampi, presidente dell'associazione A Compagna, mentre le nuove nomine riguardano Francesco Berti Riboli, imprenditore della sanità privata e patron di Villa Montallegro e Federica Messina, esponente della famiglia di armatori e presidente dell'associazione L'Arca.

AGGIORNAMENTO 17.10

"Immagino un Palazzo Ducale dei genovesi, dove possano mettere in mostra la loro storia, la loro cultura, il loro modo di vivere e la loro internazionalità, e un Palazzo Ducale a porte aperte, dove siano accolte tutte le idee che aiutino a dare valore e visibilità alla città". Sono le prime parole di Beppe Costa, appena nominato presidente di Palazzo Ducale di Genova, succedendo a Luca Bizzarri. Nella sala Trasparenza della Regione, Costa, come da abitudine, arriva in perfetto orario. "La notizia della nomina l'ho avuta mercoledì mattina alle 8 dal sindaco - racconta - per questo non ho potuto ancora visitare la mostra di Rubens: chi mi avesse visto avrebbe potuto sospettare qualcosa". "Ho molti impegni ma riuscirò a dedicarmi anche a Palazzo Ducale perché ho ottimi collaboratori - spiega - d'altronde con il Ducale c'è una grande amore da anni, sono nel consiglio dal 2007 e a maggior ragione non posso che sentirmi onorato". Beppe Costa non ha ancora parlato né con la direttrice Serena Bertolucci né con Luca Bizzarri: "Ma lo farò, magari ci sono cose che lui non è riuscito a completare durante il suo mandato e le potremmo portare a termine insieme, è possibile".