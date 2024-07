Genova: Il Gaslini si trasforma, via alla prima demolizione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Raffaella Palumbo

Il Gaslini cambia volto, si ricomincia dal Padiglione Zero. Lo smantellamento dei vecchi padiglioni 7 e 8 ha avuto inizio questa mattina, con una pinza demolitrice, trasformata - per l’occasione - in un simpatico dinosauro.

Il progetto, con un costo complessivo di circa 180 milioni di euro, finanziato in parte con le risorse del PNRR e in parte con fondi privati, prevede la costruzione del Padiglione Zero, un moderno monoblocco di sette piani che ospiterà numerosi servizi cruciali per la sanità pediatrica. Tra questi, l’area emergenza-urgenza, un blocco operatorio con 12 sale (di cui 3 ibride), un blocco parto all’avanguardia, e numerose aree dedicate alle cure intensive e degenze ordinarie.

Il nuovo padiglione si estenderà su una superficie di 30.000 metri quadrati e includerà anche due piani interrati per servizi, logistica e parcheggi, oltre a un’elisuperficie sul tetto per le emergenze. Il completamento del progetto è previsto entro il 2026, in linea con le tempistiche dettate dal PNRR.

Il progetto pone un’attenzione particolare soprattutto alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, introducendo le "Single Family Room", stanze ad uno o due letti con bagno privato, per permettere la permanenza in ospedale insieme ai genitori. Inoltre, il gruppo parto sarà equipaggiato con sale travaglio, sale parto, sale operatorie e isole neonatali.

L’inizio delle operazioni di abbattimento è stato accompagnato da uno spettacolo a tema, con acrobati e attori, per edulcorare l'evento agli occhi dei numerosi bambini presenti. Le modifiche alla viabilità interna dell’ospedale, già impostate nelle settimane precedenti, permetteranno ai mezzi di lavoro di operare senza intralciare le attività sanitarie.

Con l’avvio di questo ambizioso progetto, l'ospedale Gaslini si prepara a raggiungere livelli sempre più alti nell'ambito delle eccellenze sul territorio europeo, ancora più moderno ed efficiente, pronto a rispondere alle sfide future della sanità pediatrica con strutture all’avanguardia e servizi altamente specializzati.