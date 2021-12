Genova, il Covid dilaga nelle classi

di Redazione

Ventiquattro contagi nella primaria Mameli di via Bologna: venti classi in isolamento.

Si svuotano le aule scolastiche di tanti istituti dove la rapida e confusa alternanza dei provvedimenti, tra lezioni in presenza e didattica a distanza, sta costringendo i presidi a navigare a vista.

Nel territorio dell’Asl 3 le classi in quarantena sono passate da 24 (nel periodo dall’11 al 17 novembre) a 34 (dal 18 al 24 novembre).

La settimana scorsa il Dipartimento Prevenzione e Igiene di Asl3 aveva disposto la quarantena per tutte le classi delle due sezioni della scuola primaria "Sirotti" di Bogliasco.

Intanto , è arrivato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza.