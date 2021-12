Quarantena a scuola, la marcia indietro del governo: ecco quando si andrà in Dad

di Marco Innocenti

L'esecutivo ribalta tutto a 24 ore dalla prima circolare: tre fasce d'età con passaggio in didattica a distanza a condizioni differenti

A meno di 24 ore dalla circolare che riportava le regole sulla didattica a distanza "all'antico", con il passaggio in dad automatico con anche un solo caso di positività all'interno della classe, il governo fa una parziale marcia indietro o, almeno, un deciso cambio di rotta.

Le nuove linee guida prospettano tre casi diversi in base alle distinte fasce d'età: per le classi da 0 a 6 anni, quindi asili nido e scuole dell'infanzia, si andrà in dad in presenza di anche solo un positivo. Per le classi da 6 a 12 anni, il passaggio in dad avverrà con 2 casi positivi, mentre dai 12 anni in su la dad scatterà con tre casi positivi.

In quest'ultima fascia d'età, spiegano dal ministero, restano in vigore le attuali norme relative alla sorveglianza attiva: all'accertamento del primo caso di positività, scatta il tampone al giorno 0 per tutta la classe che quindi potrà restare in presenza, da ripetersi al 5° giorno.