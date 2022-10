Genova, il coordinatore regionale Fit Cisl Zane chiede l'assunzione di almeno 50 operai in Amiu

Una lettera per segnalare i problemi legati ad Amiu. Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale, ha scritto al Sindaco Bucci, all'Assessore Comunale Campora, al Presidente di AMIU Raggi e al Direttore Generale Grossi, segnalando la forte difficoltà dell'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana nel suo regolare operato, a causa di vari fattori: la recente riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, l'incremento dei servizi svolti per migliorare il decoro della città e aumentare la percentuale di raccolta differenziata, l'anzianità media aziendale molto elevata che provoca il pensionamento di tanti lavoratori.

Zane è consapevole che il settore più in difficoltà sia quello degli operai, con diverse unità territoriali che non riescono più a gestire servizi essenziali per mancanza di personale, con la mancanza di almeno 50 addetti. "La FIT Cisl Liguria chiede al Sindaco e a tutta l'Amministrazione un piano straordinario di assunzioni dalla graduatoria degli operai per rafforzare un organico troppo esiguo per affrontare il periodo festivo a cui stiamo andando incontro e soprattutto consolidare tale assunzioni per il prossimo anno", conclude Zane.