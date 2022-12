Genova, il comune conferma la concessione del "bacinetto" e degli spazi della Darsena municipale a Rimorchiatori Riuniti

Il Comune di Genova conferma la concessione amministrativa a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova srl sino al 31 dicembre 2025 per il cosiddetto "bacinetto" e gli spazi annessi della Darsena municipale. La determina adottata dalla Direzione Demanio Marittimo esprime parere favorevole anche all'ammodernamento dell'impianto idraulico e stabilisce un diritto di prelazione agli attuali concessionari. "L'intervento si è reso indispensabile, a causa dello stato di irrimediabile obsolescenza e precarietà dell'attuale sistema di svuotamento del bacino che, nonostante la costante manutenzione effettuata, non garantisce continuità d'uso fino alla scadenza dell'attuale titolo e condiziona l'attività del bacino di carenaggio - spiega la determina del Comune - Stante l'indisponibilità di altre soluzioni la società ha necessità di eseguire nel sito tutte le attività di manutenzione dei mezzi di proprietà per l'esercizio di rimorchi nel porto di Genova, nonché per la pronta assistenza di mezzi in avaria, per cui l'operatività del bacino di carenaggio non può subire interruzioni".

Gli uffici del Comune e Rimorchiatori hanno così concordato che si possa procedere alla realizzazione del progetto di rinnovamento dell'impianto idraulico per cui la società stima costi per quasi 600 mila euro. Tursi ha stabilito di confermare la concessione in capo a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova del cosidetto bacinetto e spazi annessi compresi nel più ampio complesso immobiliare della Darsena Municipale, per il restante periodo fino alla scadenza della concessione originariamente rilasciata nel 2005 da Autorità portuale di Genova, quindi fino al 31 dicembre 2025 al canone annuo di circa 22 mila euro per il 2022, rivalutabile su base Istat negli anni successivi. Considerando gli investimenti per l'ammodernamento, il Comune di Genova ha stabilito il diritto di prelazione nei confronti di qualunque soggetto dovesse subentrare nel compendio prima del termine di ammortamento della spesa sostenuta. Se non fosse esercitata l'opzione, scatterebbe un meccanismo di indennizzo da parte del concessionario subentrante. La concessione ora è in mano al Comune dopo un lungo contenzioso con la stessa Autorità portuale per il compendio della Darsena Municipale comprensivo del prospiciente specchio acqueo.