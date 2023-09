Genova: il clown Leo Bassi si esibisce al Palacep in ricordo di don Gallo

Venerdì prossimo al Palacep di Genova è in programma una esibizione del maestro della clownerie mondiale Leo Bassi. L'evento, gratuito, "sarà anche un'occasione per ricordare Don Gallo e il suo impegno per il Cep e tutte le periferie" ha spiegato Boris Vecchio, direttore artistico di Sarabanda I.S. e di Cantieri Creativi, la rassegna che porta nel ponente genovese la magia del circo contemporaneo.

Il grande comico torna nel capoluogo ligure in una delle sue rare date italiane diciassette anni dopo il suo memorabile incontro con Don Andrea Gallo al Teatro Modena, in occasione di Circumnavigando Festival 2006. "Ripenso ancora come fosse ieri all'evento che aprì quella sesta edizione del nostro festival - ricorda Boris Vecchio -. Il pubblico restò in teatro per più di un'ora dopo lo spettacolo di Leo: fu un incontro pieno di sorprese e di emozioni".

La rassegna di circo contemporaneo Cantieri Creativi, ideata e organizzata dall'Associazione Sarabanda I.S. nelle periferie del ponente genovese, presenta lo spettacolo "The best of Leo Bassi" alle ore 21.30 nel tendone del PalaCep, la tensostruttura inaugurata proprio da Don Gallo nel 2009 al Circolo Arci Pianacci, "simbolo della possibilità di riscatto di un quartiere nato negli anni sessanta sulle alture tra Prà e Voltri: luogo di degrado e marginalità tornato ad essere centro di attività culturali e creative capaci di attirare il pubblico di tutta la città".

Lo show di 90 minuti raccoglie i migliori numeri della sua carriera di Bassi. Lo spettacolo sarà preceduto, nel pomeriggio (Sala Foglino, dalle 15 alle 18), da un Laboratorio per adulti sulla figura del clown.