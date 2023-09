Genova: il 39° Trofeo Ravano al "Jean Nouvel" dal 6 al 16 maggio 2024

Oggi 14 settembre 2023, in perfetta sincronia con l’inizio dell’anno scolastico, la Fondazione Torneo Ravano annuncia che le fasi finali della 39a edizione del Torneo Ravano – 30a Coppa Paolo Mantovani si svolgeranno dal 6 al 16 maggio 2024 nell’iconico Padiglione Jean Nouvel – Fiera Porto Antico, la “nostra casa” in riva al mare.

"Per riuscire a coinvolgere sempre più supporter e donatori - dice Ludovica Mantovani, presidente della Fondazione - la Fondazione aggiorna l’Activity Report, sfogliabile online e interattivo, mettendo in evidenza diversi aspetti del Torneo Scolastico Giovanile più grande d’Europa, come i progetti Stay Fit e Sport Art nati sempre in collaborazione con i nostri partner. Ci siamo quindi voluti focalizzare nei mesi estivi sui numeri dell’ultima edizione, caratterizzata dalle maglie gara UEFARespect n°9 dedicate al nostro primo testimonial sportivo Luca Vialli, mettendo il focus sulle adesioni nella sola città metropolitana di Genova, dove tutte le dieci discipline sportive vengono praticate contemporaneamente nello stesso luogo".

“Le date sono sempre state annunciate come “regalo di Natale” ma in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, per poter aiutare gli istituti scolastici ad organizzarsi per tempo abbiamo scelto di svelarle il primo giorno di scuola. Lo sport scolastico svolge un ruolo fondamentale a livello sociale in quanto resta economicamente accessibile per tutte le famiglie, anche nell’ottica di riuscire a diminuire i numeri preoccupanti relativi a sovrappeso ed obesità. L’anno prossimo - prosegue la Mantovani - la Coppa Paolo Mantovani compie 30 anni, e credo che nostro padre sarebbe orgoglioso di vedere crescere il suo fiore all’occhiello in numeri, ma soprattutto in valori. I partner sportivi, istituzionali ed aziendali sono indispensabili per la sostenibilità della manifestazione, ma oggi volevamo ringraziare anche tutte le persone che hanno già acquistato una gift card. Un piccolo ma grande gesto che ci tramette lo sprint giusto per iniziare a lavorare dietro le quinte della prossima edizione.”

"Con il patrocinio del CONI, sono state dieci le Federazioni Sportive coinvolte nei tornei di Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera Vela, Tennis e Hockey. Le classi di 3a, 4a e 5° primaria sono sempre più impegnate nei LaboratoriEdutainment (impara giocando) allestiti bordo campo. Grazie a questo format consolidato i nostri partner veicolano valori e insegnamenti ai piccoli protagonisti con l’aiuto di cento maturandi degli Istituti Genovesi, che da anni, grazie al progetto PCTO promosso dalla Camera di Commercio di Genova, si impegnano in un percorso formativo a 360°".