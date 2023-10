Genova, i Rolli Days raddoppiano. Bucci: "Li faremo quattro volte l'anno"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vogliamo estendere i Rolli Days, non più solo due volte all'anno ma tre o addirittura quattro, vedremo come andranno i programmi. C'è molta partecipazione e vogliamo far sì che tutti quanti possano partecipare". Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione dei Rolli Days di autunno, dedicati ai libri.

Il nuovo appuntamento sarà dal 19 al 21 gennaio e dovrebbe avere come tema Sacro e Profano, incrociando tra l'altro, il ventennale della scomparsa di Fabrizio De Andrè. Una scelta, quella di aumentare gli appuntamenti, che parte dal grande successo avuto da questo tipo di eventi che si confermano solo out in poche ore anche in questa edizione. "Le prenotazioni sono sempre un po' sopra le nostre aspettative - spiega Giacomo Montanari, curatore scientifico dei Rolli Days - nel senso che in dodici ore abbiamo bruciato sedicimila posti. I numeri sono quelli e non vogliamo cadere nel consumo del patrimonio, per questo abbiamo deciso di avere più Rolli, più spesso. La manifestazione sta scalando a livello nazionale, il 44% delle prenotazioni arriva da fuori Genova, ma bisogna dare alle persone la possibilità di vivere un'esperienza di qualità. Pensiamo, quindi, a visite che abbiano il tempo giusto, il riguardo giusto, la qualità giusta nei confronti degli utenti".