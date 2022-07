Genova, i poliziotti fermano un veicolo e a bordo trovano un ricercato

di Giorgia Fabiocchi

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Genova. Ieri pomeriggio una volante, impeegnata nel costante controllo del territorio cittadino, ha fermato d'iniziativa un'autovettura con a bordo tre persone. I poliziotti, nell’identificare tutti i soggetti all’interno dell’autovettura, hanno scoperto che uno dei tre era ricercato dal 2019.

L'episodio è avvenuto in via Fillak nella giornata di ieri, venerdì 8 luglio, intorno alle 16. L’uomo, infatti, deve scontare una pena residua di 3 anni 7 mesi e 24 giorni di reclusione per numerosi reati commessi negli anni scorsi, tra i quali rapina, furto, ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi e sostituzione di persona. Per lui si aprono le porte del carcere di Marassi.