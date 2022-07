Genova, i carabinieri arrestano banda di spacciatori del centro storico: sequestrati oltre 15 chili di droga

di Redazione

27 le persone coinvolte fra cui una prostituta ritenuta la basista del gruppo

Ogni tipo di droga era spacciata in un 'campo' diverso del centro storico sorvegliato da vedette che al minimo sospetto avvisavano i pusher per farli scappare. I carabinieri della compagnia Centro, guidati dal maggiore Giorgio Antonielli, hanno sgomitato la gang di spacciatori dopo quasi un anno di indagini coordinate dal sostituto procuratore Federico Panichi. I militari hanno arrestato in totale 27 persone (di cui 15 in flagranza nei mesi scorsi) e notificato quattro divieti di dimora. Ai domiciliari è finita una donna di 53 anni, prostituta, ritenuta dagli investigatori la basista del gruppo: teneva in casa per i pusher la droga. Le persone arrestate, la maggior parte senegalesi, hanno dai 19 ai 35 anni.

L'indagine è partita a marzo 2021 dopo i numerosi esposti dei residenti nei quadranti di via Pré, via Gramsci e piazza della Commenda. Secondo quanto ricostruito, i pusher venivano "protetti" da una rete di fiancheggiatori: vedette che all'arrivo dei carabinieri in divisa o in borghese, avvisavano via telefono gli spacciatori per farli sparire. Nel corso dell'inchiesta i militari hanno fermato i numerosi clienti del gruppo: da minorenni a operai, fino a studenti universitari, avvocati e liberi professionisti. La banda spacciava hashish, crack, eroina e anche cocaina. Sono state documentate quasi mille cessioni, sequestrati oltre 15 chili di droga e circa 16 mila euro in contanti.