Genova, i 110 anni della Compagnia Baistrocchi: il 2 e 3 dicembre a soli 5 euro lo spettacolo a sostegno della Croce Rossa

Sabato 2 alle ore 21 e domenica 3 dicembre alle 16, al Teatro Carlo Felice di Genova, andrà in scena lo spettacolo 'Che fiesta 110 Años' della Compagnia Mario Baistrocchi.

Lo show, che intratterrà il pubblico con canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni di italiani, è stato realizzato in onore i 100 anni di attività teatrale del gruppo Bai e i proventi saranno devoluti a sostegno del progetto del comitato genovese della Croce Rossa 'House of Heroes': una struttura di accoglienza per i bambini in cura all’ospedale IRCCS Giannina Gaslini.

Proprio per sostenere questa iniziativa i biglietti, acquistabili presso il Carlo Felice, costeranno 5 euro, mentre chi ha già comprato il tagliando al prezzo precedentemente fissato a 25 euro potrà passare in loco e ritirarne 4 in omaggio.

“Sono entrato in questo gruppo per la prima volta nel 1982, in occasione del settantesimo anniversario e da allora non ho perso un decennale, li ho fatti tutti sino a questo 110simo compleanno- commenta Osvaldo Olivieri, presidente della Compagnia Baistrocchi-. Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno un'iniziativa benefica”.

"Siamo felicissimi di quest'iniziativa e abbiamo scelto anche per il prossimo anno di dedicarci alle famiglie in difficoltà-spiega Francesca Ministri, delegata del comitato Croce Rossa di Genova-. Lo faremo con ambulatori gratuiti, finanziando due strutture per l'accoglienza di bambini malati, uscendo direttamente sul territorio e facendo distribuzione viveri".

“Il 2023 segna il 110º anniversario della nascita della compagnia goliardica Mario Baistrocchi, la più antica ancora in attività in Italia oltre che importante punto di riferimento nel panorama teatrale genovese – commenta la consigliera delegata del Comune di Genova Barbara Grosso – Gli spettacoli di questa storica compagnia teatrale hanno intrattenuto e divertito generazioni di genovesi, diventando una vera e propria tradizione della nostra città. E oggi, in occasione delle sue 110 candeline, la Bai sostiene la Croce Rossa con il ricavato dei due spettacoli, che andranno in scena al Carlo Felice. Voglio dunque ringraziare la grande comunità della Baistrocchi e dare appuntamento a tutti al Teatro Carlo Felice”.

Cosa succederà nei due giorni al Teatro dell’Opera Carlo Felice ? La Bai “scimmiotterà” il Festival di Sanremo con l’imitazione dei Ricchi e Poveri e di altri cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana sino ai nostri giorni. Spazio alla prosa con diversi sketch che si alterneranno ai balletti, dove non possono mancare due appuntamenti fissi: il Balletto Classico ed il Can Can che, da 110 anni, chiude lo spettacolo della Baistrocchi.