Genova, green pass e mascherine: 1.525 controlli e 15 multe

di Marco Innocenti

La polizia locale ha sanzionato 1 persona che non indossava la mascherina e altre 13 per violazione delle norme sulla certificazione verde

Continua la campagna di controlli posta in essere dopo l'entrata della Liguria in zona gialla. Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, stando ai dati forniti dalla prefettura di Genova, i controlli sul green pass sono stati 1.525 e hanno portato all'individuazione di 12 violazioni, con altrettante persone multate. Due invece le persone sanzionate per il mancato rispetto dell'obbligo di mascherina. Sono state invece 38 le attività commerciali controllate, con una sola sanzione emessa.

Nello specifico, la polizia locale di Genova fa anche sapere che nel corso dei controlli effettuati nella giornata di ieri, è stata multata 1 persona che non indossava la mascherina ed altre 13 per violazioni della normativa sul green pass, tutte in zona differenti dal centro storico. A questo si aggiunge un'attività commerciale sanzionata.