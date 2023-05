Genova, grande successo per la sfilata dei motociclisti: raccolti 3600 euro per la lotta ai tumori

Oltre 300 gentiluomini e gentildonne hanno sfilato per la città da piazza Vittoria fino a largo Gozzano in occasione del Gentleman’s Ride - l’evento motociclistico benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata - e prevede dress codeall’insegna dell’eleganza.

Organizzato per il decimo anno da Cafe Racer Genova - il gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic - quest’anno da piazza della Vittoria la sfilata ha raggiunto Largo Gozzano, Sampierdarena per una grande festa con musica, food & drink e naturalmente tantissime moto grazie anche alla collaborazione dei CIV Cantore e Dintorni, Civ Ville Storiche, Civ Il Rolandone, Civ Sampierdarena.

Durante la giornata sono state premiate le tre moto più belle: BMW R80 anni 80, Triumph Street Scrambler 2020 e Royal Enfield Bullit 500 del 2010 e la coppia più elegante che sfoggiavano abiti anni Cinquanta.

Dall’organizzazione fanno sapere che gli iscritti ufficiali erano 217 (ma sono tanti quelli che non si iscrivono e partecipano ugualmente) e sono stati raccolti 3.600 euro. Si tratta di un numero destinato a crescere visto che la piattaforma per donare resterà attiva fino al 4 giugno (www.gentlemansride.com).

A confermare il successo dell’evento sono i numeri di questi dieci anni: complessivamente i motociclisti coinvolti sono stati 1905 e sono stati raccolti 27,200 dollari. «Non si può dire che Genova non sia una città generosa!».

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: Il Distinguished Gentleman's Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa che si è ispirato ad una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche. Nel 2012 - primo anno - si registrano 3mila partecipanti in 64 città; l’anno successivo nasce l’idea di raccogliere fondi per una buona causa: la ricerca contro il cancro alla prostata, i partecipanti sono 11mila in 147 città e si raccolgono 277mila dollari. Il 2014 è l’anno in cui l’evento diventa mondiale.

Da allora, la terza domenica di maggio, in tutto il mondo dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia c’è un gentiluomo e una gentildonna che si prepara per partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride!