Genova, grande successo del primo week end di visite ai palazzi dei Rolli

GENOVA - Grande successo per il primo weekend di visite ai palazzi dei Rolli di Genova: oltre 50 mila presenze per una esperienza unica e una emozionante immersione nella Genova del Secolo d’Oro.

Il grande successo dell’iniziativa quest’anno è dovuto anche alla decisione di raddoppiare i Rolli Days di settembre, per permettere a cittadini e turisti di vivere pienamente l’apertura dei 36 siti, i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, non soltanto nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre, ma anche per il fine settimana del 21 e 22 settembre. Un esperimento riuscito, quello di raddoppiare le giornate d’apertura, che ha visto un’alta partecipazione per queste prime giornate: le prenotazioni e la partecipazione agli eventi collaterali, come il World Tourism Event e la serata musicale dedicata all’inaugurazione dell’appena restaurato giardino di Palazzo Bianco, si sono attestate attorno alle 50 mila in soli due giorni.

La scelta di diluire le aperture e le presenze su quattro giorni non consecutivi – erano stati quattro consecutivi a maggio 2023, con circa 80mila presenze complessive – nasce dalla volontà di proporre un nuovo modello di gestione dei flussi di visita per i cittadini e per i turisti: una slow culture che possa abbracciare più ampi periodi dell’anno e che eviti il congestionamento della città e dei siti monumentali, garantendo maggiori benefici per gli operatori (albergatori, esercizi commerciali, attività ricettive), minor rischio di consumo del patrimonio e una altissima qualità dell’esperienza di visita, con maggiori ricadute sulla possibilità di invitare il pubblico a ritornare e soffermarsi per più lunghi periodi.

Continua – inoltre – l’impiego sul territorio dei Divulgatori Scientifici, che saranno 88 anche nel prossimo fine settimana, attività che porta a Genova a lavorare con profili altamente qualificati giovani provenienti da tutta Italia. Una dimostrazione di quanto la progettazione culturale di qualità possa costituire una risorsa importante per l’attrattività dei giovani ad alta specializzazione.

Di grande successo è stato anche il World Tourism Event tenutosi a Palazzo della Meridiana, nel cuore del sito UNESCO. I Rolli Days sono stati riconosciuti dai rappresentanti UNESCO presenti, e dai referenti delle maggiori agenzie che si occupano di sostenibilità del turismo culturale (ICOMOS, che ha varato la carta omonima) come una best practice e un modello di gestione virtuoso a livello internazionale, confermando la necessità di lavorare per lo sviluppo futuro di tali attività e per il loro consolidamento sui territori.

L’appuntamento è quindi rimandato al 21 e al 22 settembre, con ancora alcuni dei luoghi monumentali aperti a rotazione disponibili per le ultime prenotazioni (www.visitgenoa.it/rollidays-online per le prenotazioni e i siti visitabili), con l’eccezionale opportunità dell’apertura dei siti Patrimonio UNESCO durante lo svolgimento del Salone Nautico Internazionale.

Tanti gli eventi collaterali in occasione dei Rolli Days previsti per il 21 e 22 settembre, come i concerti di pianoforte organizzati in collaborazione con il Conservatorio di Musica Niccolò Paganini a Palazzo Doria Carcassi.

Aprirà al pubblico anche la Chiesa di Sant’Anna e l’Antica Farmacia di Piazza S. Anna 8, sabato 21 e domenica 22 (ore 15 16,30 e 20,30): piccolo gioiello a due passi dal centro situato nell’omonima piazzetta, il convento di Sant’Anna dei Frati Carmelitani Scalzi, fondato nel 1584 da Padre Nicolò Doria, è un luogo ricco di storia, arte e tradizione erboristica unica nel cuore di Genova. La chiesa mostra la ricchezza culturale e artistica del tardo Cinque e del primo Seicento con opere di Gherardo delle Notti, Domenico Fiasella, Agostino Ciampelli, Aurelio Lomi e Francesco Maria Schiaffino. Il convento (non visitabile) ospita tutt’oggi la clausura dove vive, studia e prega la vivace comunità dei frati di Sant’Anna. Il chiostro maggiore è oggi un Roseto con varietà di rose antiche e moderne. Ma il fiore all’occhiello è l’antica spezieria del convento, oggi Antica Farmacia Sant’Anna, dove da quasi 400 anni, senza soluzione di continuità, i frati preparano rimedi erboristici, cosmetici naturali, liquori e delizie. Prenotazioni a questo link: erboristeriadeifrati.it

In occasione del Salone Nautico, via Garibaldi si tingerà poi di blu nelle serate dei Rolli Days. Attraverso un’illuminazione scenografica, Strada Nuova sarà esaltata in tutta la sua bellezza, con il colore simbolo del mare.

Sempre sabato 21 settembre, alle 15 e alle 16, Les Mongolfieres, spettacolo itinerante, divertente e coinvolgente in via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, Largo Pertini: una parata piena di colori, realizzata su trampoli, con splendidi costumi da mongolfiera originali, realizzati a mano. Uno spettacolo di grande impatto visivo, messo in scena da attori professionisti capaci di coinvolgere gioiosamente il pubblico, accompagnati da un carro scenografico per l’ambientazione musicale.

Partirà sabato 21 settembre alle 15.30 la Women Bike Ride, la pedalata delle donne che incontra i Rolli Days, figlia del “Fancy Women Bike Ride”, movimento globale nato con l’obiettivo di abbattere gli stereotipi di genere nel mondo del ciclismo e ottenere maggiori diritti per le donne nello spazio pubblico. Il percorso è stato studiato per far transitare le biciclette nelle più importanti strade e piazze su cui si affacciano i Palazzi dei Rolli. Partenza h. 15:30 Piazza De Ferrari. Percorso: Piazza de Ferrari, Via XXV Aprile, Piazza Portello, Largo Zecca, Via Balbi, Piazza del Principe, Stazione Marittima, Via Gramsci, Piazza Caricamento

E ancora: sabato 21 settembre “Giocare il Medioevo” alla Biblioteca Berio e Palazzo Tursi. Il progetto e la proposta si focalizzano sul tema della ludicizzazione della storia medievale, mediante la presentazione e l’analisi dei numerosi prodotti del mercato ludico analogico (Boardgame e Giochi di ruolo) dedicati all’epoca medievale.

Domenica 22 settembre, dalle 17,30, spazio invece alla musica con la Banda del Liceo Coreutico Pertiniche si esibirà per le vie del centro storico dove si affacciano i principali Palazzi dei Rolli, per un pomeriggio all’insegna della musica, tra via Luccoli – piazza Campetto – piazza Banchi – Palazzo san Giorgio.

Infine in occasione dei Rolli Days di Genova a tema “Genova, città di famiglie”, La Galleria BPER propone la mostra “Nelle Stanze dell’Arte”, un itinerario tra i capolavori di una quadreria genovese, che ripercorre le testimonianze del collezionismo ligure di alto livello e che è capace di svelare preziosi “tesori” d’arte di pittori come il Veronese, il Guercino, il Cavalier d’Arpino i l Grechetto, Strozzi, Van Dyck e molti altri, oltre a una selezione di monete antiche, appartenenti al patrimonio numismatico della Collezione e dedicate alle più importanti famiglie aristocratiche della città. La mostra sarà inserita nel percorso di visita al Palazzo BPER sabato 21 e domenica 22 settembre con orario 10-19; le visite si possono prenotare sulla piattaforma di prenotazione.

Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”.