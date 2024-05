Genova, grande apertura al Porto Antico per la 20a Festa dello Sport

Ben 2138 bambini, appartenenti a 114 classi e accompagnati da 226 insegnanti, hanno calcato le 53 aree sportive distribuite negli oltre 130.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. L'Olimpiade delle Scuole, ovvero la festa dello Sport, realizzata da Stelle nello Sport e Porto Antico di Genova spa in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, il Coni e Sport e Salute.

Al termine della mattinata di sport, tutti i giovani sportivi si sono riuniti sotto il Palco principale della Festa, per un momento di inaugurazione e saluti pieno di entusiasmo e partecipazione.

A ogni bambino, alla presenza del motociclista Christian Gamarino, è stata consegnata una medaglia di partecipazione e la merenda, offerta da Società Gestione Mercato e Panarello. Una mattinata segnata dal gemellaggio tra le mascotte Lupo di Mare, per "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", con Tina e Milo per Milano Cortina 2026. Ospite della Festa dello Sport è, infatti, una delegazione Coni arrivata a Genova per promuovere Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali in programma tra un anno e mezzo nuovamente in Italia. Lupo di Mare ha inoltre accolto cittadini genovesi e turisti presso lo IAT del Comune per presentare il francobollo speciale e l'annullo filatelico di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.





Gli atleti Luca Franchi (YCI) e Beatrice Serra (USS Dario Gonzatti) hanno tenuto a battesimo il "Progetto Smart Solar Bin" di Corepla e Amiu con l'obiettivo di lanciare un messaggio di sensibilizzazione per la raccolta differenziata partendo dall'esperienza virtuosa dei gestori degli impianti sportivi sull'onda della campagna "Giochiamo Pulito" lanciata nel 2023 insieme a Stelle nello Sport. Una giornata segnata anche dalla cerimonia organizzata dai Genova Rookies di baseball e softball per i primi 15 anni di storia sportiva e dalle finali nazionali del World Football FreeStyle Contest Genova 2024.





Dopo un venerdì con un altissimo livello di spirito sportivo, sono grandi le aspettative anche per il weekend, quando i partecipanti potranno ritirare all’infopoint l’ambito Passaporto dello Sport da far vidimare nelle varie esperienze sportive e di gioco alla conquista dei gadget ufficiali della Festa.

Il sabato si apre anche con tanti appuntamenti da segnare e partecipare, dai tornei in programma nei campi sportivi, alle premiazioni dei concorsi “Il Bello dello Sport” e “Premio Fotografico Nicali - Iren”, agli incontri intorno ai grandi temi, come “I benefici della pratica sportiva nella grande età” per gli sportivi silver presso Casa UISP o “Sport Diversità e Inclusione” organizzato da Alliance Francaise.

Grande partecipazione di pubblico a Le Village, l’area dedicata al gemellaggio con le Olimpiadi di Parigi della prossima estate che nel weekend vivrà di prove sportive, quiz e due appuntamenti – sabato alle 16 e domenica alle 12 - per imparare “La Danse des Jeux”, la coreografia ufficiale di Paris 2024 insieme al coreografo Mourad Merzouki.

Una giornata con un fitto programma di lezioni aperte a tutti di fitness, danza e discipline olistiche sui vari palchi e che si concluderà con le Finali Mondiali del Football FreeStyle Contest Genova 2024.

Organizzata da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport, la Festa dello Sport celebra quest’anno i suoi 20 anni presentandosi più grande e più ricca di sempre: saranno presenti ben 132 differenti attività, tutte come sempre completamente gratuite e assistite da istruttori e insegnanti, distribuite in una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati.

La manifestazione ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, oltre alla storica collaborazione di Uisp e Consorzio Sociale Agorà. Fondamentale come sempre la sinergia con oltre 200 tra Associazioni ed Enti sportivi, con la presenza di tecnici e istruttori qualificati e tante “stelle sportive” pronte a incontrare e giocare con i giovani.

SOLIDARIETÀ

È come sempre uno dei valori portanti della Festa dello Sport che rinnova la propria missione a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con la tradizionale raccolta fondi e diverse iniziative a supporto della “storica” realtà, fondata e presieduta dal Prof. Franco Henriquet, che festeggia il suo 40° anno di attività. Tutti i partecipanti possono acquistare presso lo stand di Stelle nello Sport un biglietto della Lotteria per la Ghirotti (5 euro) con in palio una magnifica crociera nel Mediterraneo per due persone a bordo di Msc World Europa.

Programmi, orari e info su: https://portoantico.it/events/festa-dello-sport-2024

Aggiornamenti quotidiani su: www.stellenellosport.com/news-fds