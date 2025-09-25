Genova, giovani e mare. Croce (Assagenti) "Incroci che fanno rotta con la Genoa Shipping Week"
di Redazione
Mancano pochi giorni all’avvio della Genoa Shipping Week, la settimana che trasformerà la città nella capitale internazionale dello shipping. Dal 13 al 19 ottobre il programma prevede cerimonie, convegni, spettacoli e iniziative dedicate ai giovani, con un obiettivo preciso: mettere in contatto la città con il mare e il suo mondo economico.
Inaugurazione – Si parte il 13 ottobre con la cerimonia inaugurale, una “vera e propria kermesse” che, come spiega il presidente di Assagenti Gianluca Croce non sarà solo un appuntamento istituzionale: “Vogliamo celebrare le eccellenze genovesi, dare spazio ai giovani e avvicinare la città allo shipping con musica e teatro”.
Mercato dei noli – Il giorno successivo sarà il turno dell’incontro organizzato dal gruppo giovani dedicato ai noli marittimi. Un evento che negli anni ha sempre suscitato interesse: “I noli sono lo specchio del mercato e della realtà geopolitica, analizzarli significa capire l’andamento del settore”.
Formazione – Il 16 ottobre sarà interamente dedicato alle scuole e agli istituti di formazione genovesi: il Nautico, l’Accademia della Navigazione Mercantile e l’Università. Un’occasione per mostrare ai ragazzi le opportunità professionali offerte dal mare. “Genova vuole diventare la capitale della formazione marittima – sottolinea Croce– e sognare un vero Politecnico del Mare”.
Dinner e solidarietà – Sempre il 16 ottobre è in programma il tradizionale dinner, con oltre 3.000 conferme già registrate. La settimana si chiuderà il sabato con la corsa benefica a favore dell’ospedale Gaslini, con l’obiettivo di unire sport, solidarietà e sensibilizzazione dei più giovani.
