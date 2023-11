Genova, giornate della salute maschile in occasione del "Movember 2023"

Anche quest’anno ritorna Movember, l’iniziativa che, durante il mese di novembre, promuove in tutto il mondo la divulgazione sui temi della prevenzione dei tumori maschili e l’importanza della diagnosi precoce. Il tumore della prostata è infatti una delle patologie più diffuse tra gli uomini, tanto che rappresenta il 20% circa dei carcinomi diagnosticati e, con il tumore del testicolo, risultano essere le due neoplasie maschili su cui la prevenzione ha mostrato di poter avere un impatto molto positivo, sia in termini di trattamento chirurgico sia di miglioramento della prognosi.

In considerazione dell’importanza della prevenzione, in questo caso maschile, Villa Serena di Genova, struttura di GVM Care & Research, ha deciso di aderire alla campagna globale proponendo nelle giornate di oggi mercoledì 22 novembre e di mercoledì 29 novembre visite urologiche con ecografie sovrapubiche, dalle 9.00 alle 12.00, ad un prezzo convenzionato.

Nello specifico, la visita urologica permette di constatare anomalie nella prostata in termini di volume, regolarità dei margini, consistenza o presenza di noduli sospetti e l’ecografia sovrapubica, effettuata anch’essa nell’ambito della visita, viene eseguita per studiare approfonditamente eventuali alterazioni che possono interessare i tessuti che compongono la ghiandola prostatica e la vescica. Se uno o più di questi parametri evidenziano anomalie, l’urologo indirizzerà il paziente verso gli accertamenti più idonei.

Le recenti campagne di sensibilizzazione hanno incentivato la partecipazione degli uomini nella prevenzione delle patologie urologiche, ma persiste un ritardo nella ricerca di cure preventive. Molti pazienti consultano l'urologo solo quando i sintomi influiscono sulla loro qualità di vita, complicando il dialogo medico-paziente e spostando l'attenzione dal preventivo al trattamento sintomatico, che, in alcuni casi, può avvenire già in patologia avanzata.

Per superare il tabù sulla prevenzione, si propone un cambio di prospettiva: gli uomini dovrebbero consultare l'urologo per il loro benessere generale, inclusa la prevenzione delle patologie. La prevenzione riguarda tumori comuni come quelli alla prostata, al testicolo e, in misura minore, al pene, oltre alle patologie urologiche neoplastiche che coinvolgono entrambi i sessi.

Infatti, la diagnosi precoce è cruciale, specialmente per il tumore al rene, spesso asintomatico e trattabile in modo conservativo con tecniche chirurgiche avanzate. L'attenzione preventiva dovrebbe iniziare già dai 18 anni, promuovendo la consapevolezza per evitare conseguenze irreversibili sulla fertilità e migliorare la qualità della vita maschile. Inoltre, dopo i 45 anni (o 40 in presenza di familiarità), un paziente di sesso maschile dovrebbe sottoporsi annualmente a una visita urologica, oltre a mantenere uno stile di vita sano (dieta e esercizio fisico).

La prenotazione per le visite specialistiche a Villa Serena è obbligatoria e può essere effettuata tramite il sito, all’indirizzo: https://www.gvmnet.it/giornate-della-salute-genova; oppure telefonicamente chiamando la struttura al numero: +39 010 3535111.

Villa Serena è attiva ormai da diversi anni nel campo della prevenzione oncologica anche attraverso il Breast Center dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un impegno che si estende anche nel campo dell’urologia per offrire soluzioni avanzate e di qualità ai propri pazienti.

In questo contesto, Villa Serena si propone come punto di riferimento fornendo una gamma completa di servizi ambulatoriali ed esami specialistici come ecografie, uro-TC, misurazione del PSA, etc. L’offerta si estende anche alle prestazioni in regime di ricovero con interventi chirurgici tradizionali e per via endoscopica, impianti e innesti, ricostruzioni e trattamenti di microchirurgia, offrendo soluzioni personalizzate e all'avanguardia per soddisfare le esigenze specifiche di ogni paziente.