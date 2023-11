Genova, Giornata mondiale del diabete: martedì 14 novembre la fontana di De Ferrari si tingerà di blu

In occasione della Giornata mondiale del diabete, la fontana di piazza De Ferrari si tingerà di azzurro per richiamare l’attenzione del pubblico su questa patologia. L’evento, che è patrocinato dal Comune di Genova, è stato organizzato dal Distretto Lions 108iA2 e dall’Associazione Lions per il diabete che sarà in piazza per compiere un’importante opera di divulgazione e consapevolezza.

La Giornata mondiale del diabete, che ricade il 14 novembre, è stata istituita nel 1991 dall’Oms e dall’International Diabetes Federation, proprio allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul peso umano e sociale del diabete e sulla assoluta necessità di implementarne la prevenzione e la cura. La data corrisponde a quella di nascita del dottor Banting che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete consentendone la sopravvivenza.

"Sosteniamo con piacere questa nuova iniziativa dei Lions per informare e sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del diabete. La prevenzione è importante, non dobbiamo mai dimenticarlo, soprattutto nei confronti di patologie delicate come questa. Suggerisco a tutti i genovesi di non trascurarsi e prevenire il più possibile: i cittadini devono capire l'importanza dello screening che nella maggioranza dei casi può evitare complicazioni più gravi. Affidiamoci ai consigli e alle cure dei nostri medici che in tanti ci invidiano. La fontana di piazza De Ferrari si tingerà di azzurro, un’azione simbolica per accendere i riflettori su un tema estremamente delicato come quello del diabete", commenta così l'iniziativa il sindaco di Genova Marco Bucci.