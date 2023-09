Genova: Giornata della Cultura Ebraica il 10 settembre, parole e musica e immagini sul tema "La Bellezza"

La Comunità Ebraica di Genova, raccolta attorno al Tempio di via Bertora, partecipa alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 10 settembre 2023, 24 elul 5783 nel calendario ebraico. L’evento annuale apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici.

Genova ha tra i suoi figli di origine ebraica artisti e intellettuali come l'attore Vittorio Gassman, il pittore e scenografo Lele Luzzati, i registi teatrali Alessandro Fersen e Aldo Trionfo, Piero Dello Strologo fondatore del Centro Culturale Primo Levi, oltre a genovesi adottivi come Albert Einstein, vissuto per due anni in Piazza delle Oche nel centro storico, e Shalom Aleichem lo scrittore che ispirò il musical "Il violinista sul tetto", vissuto a Nervi dove una targa in passeggiata lo ricorda.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’UCEI. Il tema comune scelto per il programma nazionale delle manifestazioni è “La bellezza”: occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

Il programma a Genova parte alle 10,30 in Sinagoga, con i saluti della Presidente della Comunità Ebraica Raffaella Petraroli Luzzati. A seguire, visita all’installazione di Daniéle Sulevic ispirata al Cantico dei Cantici, dal titolo "Oltre il testo: rappresentazione e interpretazione”. Quindi il laboratorio: “L'alfabeto della creazione. Alef Bet”, occasione giocosa per avvicinare adulti e bambini al sistema dell'alfabeto ebraico. Alle 11:30 il critico d’arte Daniele Liberanome condurrà una conferenza dal titolo: "Significati e significanti dell'arte ebraica. Concetti e opere".

Il programma continuerà nel pomeriggio alle 14,30 con la visita guidata alle Sinagoghe di via Bertora con il Rabbino Capo di Genova Giuseppe Momigliano, con il Vicepresidente della Comunità Ariel Dello Strologo e con Francesco Orsi, Consigliere della Comunità.

Alle 16,30 incontro in Sinagoga per la conferenza sull'estetica ebraica: "Bellezza e divieto di idolatria", con Massimo Giuliani, professore di pensiero ebraico all’Università di Trento. La conferenza potrà essere seguita in diretta sulla pagina FB della Comunità: https://www.facebook.com/cegenova. Alle 17,30 intervento di Rav Giuseppe Momigliano sul tema della Giornata, la bellezza, nel pensiero ebraico.

Alle 18,30 conclusione in musica con il concerto di melodie sefardite del gruppo Yasemin Ensemble, dal titolo "Le rose enflorese". Con Alessandra Ravizza, voce e chitarra battente, Franco Minelli, oud, bouzouky, chitarra e voce, Marika Pellegrini, percussioni, baglama e voce, e Angela Zapolla, violino e voce