di Redazione

Il fatto è accaduto alle 3 in via Miani

L'incendio di un frigorifero intorno alle 3 in via Miani a Genova ha messo in pericolo i due occupanti di un appartamento che sono stati aiutati a fuggire dai vigili del fuoco e poi medicati in ospedale per il fumo respirato.

L'incendio è stato tenuto sotto controllo e limitato al solo frigo ha causato danni alla sola cucina.