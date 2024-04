Genova, fotografia: "Realpolitik 2018-2023", a Palazzo Grillo la mostra satirica del duo Santese-Valli

Si apre venerdì 3 maggio 2024 alle 18,30, alla galleria Primo Piano di Palazzo Grillo, la mostra fotografica “Realpolitik 2018-2023”, un ritratto satirico della politica italiana contemporanea dei fotografi Luca Santese e Marco P. Valli del collettivo CESURA. Per l’occasione il giornalista Matteo Macor dialogherà con gli artisti. Seguirà visita guidata, a ingresso libero e gratuito.

Nato da un’analisi critico-satirica sulla situazione politica italiana dopo le elezioni del 4 Marzo 2018, Realpolitik 2018-2023 è un progetto fotografico documentario di critica e riflessione satirica sull’iconografia di propaganda e comunicazione politica italiana contemporanea.

Le 34 stampe fine art di grande formato divise in sezioni tematiche, i contributi video e le diverse pubblicazioni esposte, consentono agli spettatori di immergersi nella nuova iconografia della politica italiana che gli autori hanno contribuito a plasmare in modo determinante. Il risultato è una sovversione delle modalità con cui la politica ha cercato di rappresentare sé stessa, soprattutto tramite l’uso oculato e programmatico dei social network, in un’inarrestabile transizione da una democrazia rappresentativa a una democrazia di rappresentazione.

“Con i nostri scatti – dichiarano Valli e Santese – abbiamo cercato di sovvertire quel meccanismo di falsa uguaglianza tra elettore ed eletto, tra votante e votato, tra consumatore ed erogatore di servizi politici, interrompendo la catena di comando della comunicazione politica proprio nel suo volere apparire autentica, semplice, diretta, e disvelando, attraverso nuove immagini, il nugolo di artifici che reggono il sistema della rappresentazione politica in Italia”.

Il progetto espositivo sarà visitabile – a ingresso libero e gratuito – dal 4 maggio al 30 giugno 2024 nelle seguenti giornate: giovedì – venerdì dalle 16 alle 20 e sabato - domenica dalle 14 alle 20.

LUCA SANTESE (Monza,1985) è un artista, fotografo e curatore italiano, fondatore del collettivo CESURA. Ha studiato presso l’Istituto Statale d’Arte di Monza e l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Nel 2010 è stato selezionato dal premio World Press Photo con il progetto Detroit 2009-2010 e nello stesso anno ha esposto per la prima volta il progetto Found Photos in Detroit al Le Bal Space di Parigi a cui sono seguite numerose esposizioni nazionali e internazionali. Nel 2011 ha pubblicato con Arianna Arcara il libro Found Photos in Detroit che ha collezionato sette candidature come miglior libro fotografico dell’anno ed è stato selezionato da Martin Parr e Garry Badger per la collana: Photobook: A History Vol III. Oggi il suo lavoro è concentrato sulla produzione di fotografia di ricerca e i suoi lavori sono stati pubblicati ed esposti in Europa, Russia, Asia e Stati Uniti.

MARCO P. VALLI, classe 1989, è un fotografo italiano membro del collettivo CESURA. Dopo il diploma ottenuto nel 2009 all'Istituto d'Arte di Monza, nel 2010 frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Brera per poi specializzarsi, nel 2011, presso la scuola di fotografia CFP Bauer a Milano. Dal marzo dello stesso anno inizia a collaborare con CESURA, producendo progetti sia personali che collettivi. Nel Novembre 2017, insieme ad Anna Adamo, pubblica il suo primo libro, edito da Cesura Publish: Bakeca, un progetto di ricerca fotografica sull’esibizionismo legato alle espressioni della sessualità. Nel 2018, insieme a Luca Santese, sviluppa il progetto Realpolitik e nel 2020 il suo secondo libro, sempre in collaborazione con Santese, Il Corpo del Capitano, una ricerca incentrata sui linguaggi di propaganda politica di Matteo Salvini, leader politico della Lega. I lavori di Marco sono stati pubblicati su magazine nazionali ed internazionali, tra cui Time, Vogue, La Repubblica, Il Corriere della Sera, L’Espresso, Vanity Fair, Internazionale e Vice, e sono stati esposti in tutta Italia. Oggi incentra il suo lavoro soprattutto sulla fotografia documentaristica e di ricerca in ambito artistico.

