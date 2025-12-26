Genova, fine settimana tra musica sacra e visite guidate a Staglieno

L’ultimo fine settimana di dicembre a Genova propone un doppio percorso tra musica, arte e memoria storica. Sabato 27 dicembre si chiude la rassegna “Chiese in Musica” nella chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena, mentre dal 27 al 30 dicembre proseguono le visite guidate straordinarie al Cimitero Monumentale di Staglieno, con itinerari tematici pensati per pubblici diversi.

La serata conclusiva di “Chiese in Musica” è in programma sabato alle 20.30, con cori ed ensemble di musica classica e contemporanea. Prima del concerto, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata della chiesa, affidata alla storica dell’arte Marta Faruffini, che illustrerà dipinti, sculture e composizioni presepiali conservate nell’edificio.

Staglieno – Sempre sabato 27, doppio appuntamento al Cimitero Monumentale. Alle 11 è in programma l’itinerario “Staglieno. Arte & bellezza”, dedicato ai porticati inferiori e superiori, tra sculture e architetture che spaziano dal neoclassicismo al liberty. Alle 15 spazio invece a “Con gli occhi dei bambini”, una visita pensata per le famiglie.

Percorsi tematici – Domenica 28 dicembre, alle 15, l’itinerario “Staglieno e l’Ottocento” accompagna i visitatori in un viaggio nella società ottocentesca, tra moda, usi e vita quotidiana. Lunedì 29, sempre alle 15, torna “Arte & bellezza”, mentre martedì 30 è in programma “Mille culture. Genova e il mondo”, dedicato al settore policonfessionale.

Organizzazione – Le visite, della durata di circa un’ora e mezza, partono dall’Infopoint turistico-culturale all’ingresso lato fioristi. L’iniziativa è sostenuta da DENI – Distribuzioni Elettriche Nord Italia del Gruppo Zanetti – e da ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti è interamente destinato ai restauri delle opere del cimitero. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito ufficiale.

