Genova, fiaccolata per la pace in Palestina, Uil e OdG Liguria: “Fermiamo il massacro”

Un appello alla pace e alla solidarietà con la popolazione palestinese. Giovedì 9 ottobre, dalle 20 alle 22, piazza Colombo a Genova ospiterà la fiaccolata “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro”, organizzata da UIL Liguria con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e sollecitare un concreto intervento della comunità internazionale. Ad aprire la manifestazione sarà Riccardo Serri, segretario generale di UIL Liguria, che sottolinea: “Giornalisti, medici e operatori di pace conoscono la ferocia del conflitto. Serve squarciare il velo su quanto accade. Chiediamo il riconoscimento dello Stato di Palestina, lo stop alla vendita di armi a Israele e la sospensione dell’accordo UE-Israele”.

Durante la serata sono previsti interventi dal palco da parte di rappresentanti delle istituzioni, del mondo del giornalismo e del settore umanitario. Tra i partecipanti, l’assessora comunale ai Servizi Sociali Cristina Lodi, Don Mario Passeri, cappellano del lavoro, Giulia Mietta dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, Matteo dell’Antico dell’Associazione Ligure dei Giornalisti, e Giacomo Vallarino e Angelo Rusconi di Medici Senza Frontiere. Dal palco interverranno anche le delegazioni UIL provenienti da tutta la Liguria.

UIL prosegue anche con la raccolta fondi a sostegno della Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, impegnata ad assistere la popolazione civile. È possibile contribuire tramite bonifico al conto corrente IBAN IT36W0103003200000009104911, indicando nella causale “Per attività umanitarie promosse dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza”.

