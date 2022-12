Genova, festa davanti all'albero di Natale di Palazzo Albini: i bambini lo decorano con addobbi riciclati

Una festa davanti all’albero di Natale di palazzo Albini, per augurare a tutti i dipendenti comunali giorni sereni assieme alle loro famiglie. Su iniziativa dell’assessore al Personale del Comune di Genova, Marta Brusoni, ieri pomeriggio palazzo Albini, una delle sedi degli uffici comunali, ha aperto le sue porte alle famiglie dei dipendenti per inaugurare l’albero di Natale, realizzato con le decorazioni portate dai bambini, fatte con materiali riciclati trovati in casa: c’è chi ha portato un disegno, chi le bandierine cucite con la croce di San Giorgio, chi ha formato la decorazione con i rotoli della carta igienica dipinti a mano e chi con la carta avanzata dai regali impacchettati; i bambini si sono divertiti a decorare l’albero assieme ai genitori e anche l’assessore Brusoni ha contribuito posizionando il puntale. I bambini hanno ballato sulle musiche natalizie e fatto merenda con biscotti, pandori e succhi di frutta.

"Voglio ringraziare i nostri dipendenti comunali che oggi sono qui con le loro famiglie e soprattutto con i loro bambini, perché il loro lavoro è prezioso- ha detto l’assessore Marta Brusoni durante la festa- Abbiamo voluto organizzare questa piccola festa per i bambini e farli sentire come in una seconda famiglia. Ne approfitto per augurare alle famiglie, ai nonni di Genova, e a tutti i bambini, un Natale di pace, che sia veramente sereno, stretti attorno agli affetti più cari". Alla festa per l’albero di palazzo Albini ha partecipato anche il sindaco dei giovani, Benedetto Pesce Maineri, con alcuni rappresentanti della consulta.

"È bello vedere qui riuniti i dipendenti comunali con le loro famiglie- ha detto il sindaco dei giovani- L’idea di addobbare l’albero con decorazioni riciclate è stata significativa di un messaggio di pace anche per l’ambiente, a cui noi teniamo molto. Vedere i bambini felici, poi, è sempre una cosa che riempie il cuore di gioia, anche di noi adulti".