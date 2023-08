Genova, Ferragosto di solidarietà con la comunità di Sant'Egidio: "Festa per tutti, gli anziani non devono sentirsi soli"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oltre 50 i volontari coinvolti nella giornata di Ferragosto per l'iniziativa solidare organizzata dalla comunità genovese della Sant'Egidio. Dalle 17 aprirà, come ogni giorno, la mensa in piazza Santa Sabina a Genova, e poi dalle 17:30 una grade festra nel chiostro. Un momento d'incontro per anziani soli, persone senza dimora, migranti.

I volontari della Sant'Egidio non si fermeranno nemmeno la sera, circa una decina quindi gireranno per la città a consegnare un pasto caldo alle persone senza dimora.

"Terremo aperta la mensa dalle 17 come ogni giorno, poi dalle 17.30 ci sarà una festa nel chiostro per tutti gli anziani. In una giornata particolare come il 15 di agosto dove la città si svuota, gli anziani non devono patire la solitudine", afferma Daniela Parodi coordinatrice del programma "viva gli anziani" della comunità di Sant'Egidio di Genova.