Genova, Federica Panicucci diventa genovese DOC dopo aver mangiato la focaccia con il cappuccino

Nell'ambito della conferenza stampa sul tri-capodanno, tenutasi nella sala trasparenza del palazzo della Regione, il sindaco Bucci ha sfidato la conduttrice Federica Panicucci a mangiare la focaccia pucciata nel cappuccino come solo un vero genovese fa. La conduttrice ha accettato la sfida con gioia e l'ha superata aggiudicandosi la nomina di genovese DOC con tanto di certificato. Un simpatico benvenuto che il primo cittadino insieme al presidente della Regione, Giovanni Toti hanno voluto fare alla Panicucci che è arrivata a Genova per condurre il concerto di Capodanno in piazza de Ferrari domani. Le è stato anche consegnato un immancabile vasetto di pesto alla genovese.





Per la Panicucci è il secondo anno alla conduzione del concerto di Capodanno targato Mediaset a Genova. Squadra che vince non si cambia: dopo il successo del 2022, è lei la regina della notte di San Silvestro. La serata prenderà il via al termine del discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli DiVersi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassmann, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di "Amici". Nel corso della diretta su Canale5 saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. Per chi non la potrà seguire in diretta tv, la serata vivrà sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan. Sul palco insieme a Federica Panicucci e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella di R101, Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Alan Palmieri di Radio Norba, Arianna Bertoncelli di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan racconteranno a chi sarà all'ascolto della radio la lunga notte. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.