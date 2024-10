Genova, eventi formativi del Coni al Synlab Il Baluardo

GENOVA - SYNLAB, leader europeo nei servizi di diagnostica medica e presente in Liguria con 20 centri, tra Punti Prelievo e Poliambulatori, prosegue con costanza la missione di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato, attraverso eventi e iniziative aperte al pubblico e dedicate alla prevenzione consapevole della propria salute.

Da queste premesse, SYNLAB Il Baluardo ed il CONI Liguria con la sua Scuola Regionale dello Sport, annunciano una nuova collaborazione proprio nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. A partire dal mese di ottobre, prenderanno il via una serie di eventi formativi ed educativi dedicati alla prevenzione nello sport, con il coinvolgimento in prima linea degli specialisti di Medicina dello Sport del Poliambulatorio SYNLAB Il Baluardo di Genova.

Gli incontri, ognuno incentrato su un differente tema, saranno strutturati sotto forma di webinar e saranno rivolti a dirigenti sportivi, tecnici, allenatori, ma anche direttamente agli atleti e alle loro famiglie. L'iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, non solo per migliorare le prestazioni sportive, ma anche per garantire la tutela della salute di tutti gli sportivi.

Il primo incontro si terrà in presenza mercoledì 2 ottobre, presso il Blue Genova District di Via del Molo 65r, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Durante questo primo appuntamento, verranno affrontati temi cruciali come l’importanza delle visite mediche di idoneità sportiva, le diverse tipologie di visite (agonistica, non agonistica e ludico-motoria) e i rispettivi campi di applicazione. Si discuterà inoltre del valore preventivo delle visite medico-sportive, della responsabilità degli atleti e delle società sportive nella tutela sanitaria delle attività sportive, oltre a fornire una panoramica sui riferimenti normativi in materia.

In questa occasione verrà ufficialmente presentato il progetto di collaborazione tra CONI Liguria Scuola Regionale dello Sport e SYNLAB Il Baluardo di Genova, alla presenza del Presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo e della Regional Director di SYNLAB, Simona Lombardi, la quale dichiara: «Dopo aver ottenuto l’accreditamento alla Federazione Medico Sportiva Italiana e supportato gli atleti liguri che hanno preso parte alle Paralimpiadi, la collaborazione con il CONI Scuola dello Sport rappresenta un ulteriore attestato di riconoscimento sulla serietà e autorevolezza del nostro gruppo e del team di medici specialisti in Medicina dello Sport».

Il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo aggiunge: «Il CONI Liguria, attraverso la Scuola Regionale dello Sport, è molto attento alla formazione dei Dirigenti Sportivi e dei tecnici ed impegnato nel fornire a tutti gli sportivi le giuste informazioni per un'attività sportiva svolta in sicurezza. In tale ottica si dimostra strategica la collaborazione con Synlab Il Baluardo, centro accreditato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, che consente di avvalersi della consulenza di medici specialisti che garantiscono un alto livello di competenza in materia di Medicina Sportiva».