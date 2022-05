Genova, estate alle piscine di Pra: "Dopo due anni da incubo ripartiamo"

di Anna Li Vigni

Al posto della sabbia l'erba e una piscina esterna da 0 a 1,20 m. Dal 2 giugno la prima e decisiva estate senza restrizioni

Dopo 10 mesi di chiusura totale e 14 mesi di riaperture contingentate, dal 15 maggio 2021 le piscine di Pra’, gestite dal G.S. Aragno, hanno riavviato la propria attività.

"Si tratta di un periodo difficile da gestire. Gli iscritti ci sono ma le entrate attuali non arrivano a coprire i costi che la struttura prevede: riscaldamento dell’acqua, energia elettrica, per non parlare poi dei conti di quelli del parco benessere Bella Vita, in provincia di Alessandria, un impianto di 30 mila metri quadrati dove il rincaro ha toccato il 100 per cento", spiega Marco Ghiglione direttore del Gruppo Sportivo Aragno.

Questa sarà la prima estate senza restrizioni. I 100 giorni dei mesi estivi, dovranno essere trainanti per la prossima stagione autunno inverno.