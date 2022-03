Pallanuoto, Pro Recco in festa: la Coppa Italia è ancora sua

di Redazione

La nona consecutiva, la sedicesima in bacheca. Grande festa alle piscine di Genova Albaro

Pro Recco ancora campione. La nona consecutiva, la sedicesima in bacheca: è della Pro Recco la Coppa Italia 2022. I biancocelesti superano il Brescia 7-8 in una partita emozionante con continui colpi di scena. Per Ivovic e compagni è il secondo trofeo di stagione dopo la Supercoppa Europea, vinto questa volta in “casa”, alle Piscine di Albaro, gremite.

"Con il Brescia non è mai finita, è stata una partita dura e sono stati bravi gli arbitri a gestirla anche se ci sono state davvero tante espulsioni – il commento di capitan Ivovic -. oggi secondo me ha vinto la squadra che ha avuto più pazienza e tranquillità, noi fino a metà del quarto tempo nonostante le tante espulsioni non abbiamo mai perso la lucidità continuando a fare il gioco che volevamo impostare, facendo una difesa eccezionale. Non ci siamo mai sbilanciati, Del Lungo è stato grande, ha parato tutto e anche un rigore che poteva essere molto pesante. Questa partita ci dà maggiore consapevolezza dei nostri mezzi”.

AN BRESCIA-PRO RECCO 7-8



AN BRESCIA: Tesanovic, Dolce 2, C. Presciutti 1, Costantin Bicari 1, Lazic 2, Vapenski, Renzuto Iodice, T. Gianazza, Alesiani, Balzarini, Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza . All. Bovo



PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Figlioli, Younger 2, Cannella, Presciutti, Echenique, Ivovic, Velotto, Aicardi, Hallock 1, Negri. All. Sukno

Arbitri: Severo e Colombo



Parziali: 1-1, 2-3, 0-2, 4-2

Spettatori 1000 circa.

Presenti il Sindaco di Genova Marco Bucci, l'Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, il Commissario Tecnico del Settebello campione del mondo Alessandro Campagna.

Superiorità numeriche: Brescia 6/16 + 1 rigore fallito, Pro Recco 5/14 + 1 rigore.

Usciti per limite di falli Renzuto (B) a 1.17 del quarto tempo, Ivovic (R) a 4.34 nel quarto tempo, Di Somma (B) a 6.00 nel quarto tempo; Hallock (R) a 6.30 nel quarto tempo, Gianazza T. 7.42 del quarto tempo.

Espulso Calderara (assistente tecnico Brescia) per proteste nel quarto tempo.

Del Lungo (R) para un rigore a Dolce (B) a 4.34 nel quarto tempo.