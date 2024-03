Genova: ecco "Ermana", primo ittiturismo itinerante con base in Darsena

Inaugurato stamattina l’ittiturismo Ermana di Emanuele Frecceri, che si aggiunge agli altri dislocati sulle coste del territorio. Situato nel cuore pulsante dell’attività ittica genovese, presso Calata Vignoso e di fianco al Museo del Mare, l’ittiturismo Ermana si pone come meta di scoperta gastronomica tanto per la cittadinanza quanto per il turismo. Emanuele è inoltre il primo pescatore di Genova a cucinare direttamente dalla propria barca.

Durante la presentazione dell’attività, Emanuele Frecceri (nella foto) si è detto emozionato e felice di riuscire, direttamente dal suo peschereccio, a far conoscere le eccellenze del Mar Ligure attraverso la cucina di pesci sconosciuti e pescati nel raggio di poche miglia. “Voglio ringraziare in particolare Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca, per il sostengo e l’aiuto costante; il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, e Paola Bordilli, Assessore al Commercio del Comune di Genova”, ha commentato.

Tutti gli intervenuti durante l’inaugurazione hanno sottolineato l’importanza e l’impatto territoriale degli ittiturismi. Attività di questo tipo, svolte a terra o direttamente dalla propria imbarcazione – come nel caso di Ermana – possono giocare un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, per la nascita di nuove filiere di servizi e nella promozione delle destinazioni costiere in maniera ulteriore rispetto al mero turismo balneare. Emanuele ha poi spiegato: “il nostro obiettivo è far scoprire un pescato che poco si conosce e che merita di essere valorizzato. Quale mezzo migliore della cucina?”

Di fianco all’attività di ittiturismo, il peschereccio Ermana organizzerà anche uscite di Pescaturismo, ossia un’esperienza immersiva nel mondo della pesca. Emanuele organizza vere e proprie escursioni lungo le coste per vivere da vicino la pesca e scoprire i segreti di uno dei mestieri più antichi del mondo, direttamente dal mare.

E adesso, che l’avventura abbia inizio: dalle eccellenze del Mar Ligure ai pesci più sconosciuti, l’obiettivo è far conoscere la bellezza e il potenziale del territorio marino locale, attraverso ricette variegate e gustose preparate direttamente dal peschereccio. Ermana aprirà tutti i giovedì, venerdì, sabato e domeniche nell’orario di pranzo, con il menu scelto direttamente dal mare.