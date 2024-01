Genova, è morto l'uomo di 63 anni investito da un'auto due giorni fa a Rivarolo: troppo grave il trauma cranico riportato

Non ce l'ha fatta Massimo Salomone, il 63enne ricoverato in gravissime condizioni al San Martino di Genova da venerdì. L'uomo era stato investito da un'auto a Rivarolo, in via Linneo. Troppo grave il trauma cranico riportato, il suo cuore ha smesso di battere oggi. Da subito gravissimo, era stato intubato dal personale dell’automedica del 118 e accompagnato al pronto soccorso.

Ex poliziotto in pensione, aveva una grande passione per il basket: allenava i ragazzi alla Pallacanestro Sestri. E proprio dai social della società genovese si legge un commosso messaggio: "Una notizia che mai avremmo voluto dare: questa mattina ci ha lasciati Massimo Salomone. Una persona speciale, alla mano, leale e grande appassionato di basket, uno degli autori e uno dei più grandi sostenitori del percorso di collaborazione con la Pallacanestro Sestri che ha dato vita ai Virtus Seagulls Genova. Un allenatore che aveva una dedizione immensa nei confronti dei suoi ragazzi, in particolare con il gruppo U14 che allenava durante questa stagione, sempre come Virtus Seagulls Genova. Non possiamo fare altro che ringraziarlo e continuare a lavorare per mantenerne vivo il ricordo. Ciao Massimo, sempre uno di noi".

Anche la Croce Blu di Castelletto, della quale era presidente e fondatore, esprime il suo cordoglio: "Con estrema tristezza comunichiamo che è prematuramente ed improvvisamente scomparso il nostro Socio Fondatore e già Presidente Massimo Salomone. La Famiglia di Croce Blu si stringe con affetto al cordoglio della moglie, dei figli e dei parenti tutti in questa dolorosa circostanza".

Ora la donna che guidava la vettura, 48 anni, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

L’uomo lascia la moglie e due figli. Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale.