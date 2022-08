Genova, è allarme violenza: i cittadini chiedono la chiusura del centro d'accoglienza per minori Massoero

Allarme violenza a Genova, non si placano le polemiche da parte degli abitanti della zona del Molo per la difficile convivenza con il centro di accoglienza stranieri minori non accompagnati del Massoero in vico Bottai. Martedì scorso l'ennesima rissa fra i giovani ospiti della struttura di vico Bottai. La tensione resta altissima nonostante il sindaco Marco Bucci abbia assicurato ai residenti che a breve fisserà con loro un incontro.

Gli episodi di violenza in zona Molo non sono isolati: il bollettino delle aggressioni e delle rapine, in particolare nel ponente di Genova, si rinnova con allarmante puntualità. A Cornigliano un giovane è stato picchiato da una decina di ragazzi che gli hanno poi rubato collanina e cellulare, in piazza Di Negro un sedicenne italiano è stato vittima di un agguato da parte di 4 stranieri. Altra rapina in via Sampierdarena, dove un tunisino ha aggredito un commerciante del Bangladesh e, sempre a Sampierdarena, episodi di bullismo e vandalismo in via Avio.