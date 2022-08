Genova, allarme violenza: ancora due donne aggredite

di Redazione

A san Fruttuoso e Cornigliano due episodi simili sotto la lente dei carabinieri che stanno indagando

Ancora due episodi di violenza denunciati alle forze dell'ordine a Genova. I militari del nucleo radiomobile nella notte sono intervenuta in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso. Una donna ha raccontata di essere stata vittima di una violenza sessuale e per questo è stata aperta un'indagine da parte dei carabinieri.

Episodio simile, sempre nella notte, in via Ortigara a Rivarolo, dove una donna è stata soccorsa dai militi di un'ambulanza e portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Domenica un ragazzino ha invece ha raccontato di avere conosciuto su un autobus un ventenne e di essere andato con lui al centro commerciale Fiumara, dove sarebbe stato abusato in un bagno. Il presunto abusatore è stato denunciato per violenza sessuale.

A Nervi invece domenica sera una ragazza di 16 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto.