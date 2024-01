Genova, durante un controllo anti-droga gli trovano una pistola: fermato un 22enne

Fermato per droga gli trovano una pistola Smith&Wesson calibro 38 Special. In manette è finito un italiano di 22 anni. Il ragazzo è stato fermato dalle volanti della questura insieme agli agenti del commissariato Sestri Ponente che lo hanno notato cambiare repentinamente direzione dopo averli visti mentre scendeva dall'autobus e gettare in un'aiuola un sacchettino di cellophane trasparente.





Nella busta di plastica gli agenti hanno trovato 7,70 grammi di cocaina e 12,30 grammi di hashish suddivisi in 22 involucri. In casa aveva altra droga e 140 euro in contanti. Inoltre, nella tasca di una giacca è stata trovata la pistola. Il giovane ha spiegato di averla comprata a fine agosto per mille euro da una persona di cui non ha fornito indicazioni.