Genova, "Due pianoforti...un'anima sola": concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti a Palazzo Reale

Dopo il successo di "Sere d'estate 2024", Palazzo Reale a Genova ripropone i due celebri pianisti che avevano aperto la rassegna estiva, Dado Moroni e Andrea Bacchetti. L'appuntamento è per domenica prossima alle 16,30 nella splendida Sala da Ballo del Palazzo di via Balbi. Genovesi entrambi, famosi a livello internazionale, Moroni e Bacchetti si muovono in settori musicali differenti: il primo è un ben noto jazzista, il secondo si muove in ambito classico, pur vantando un ampio repertorio che va da Bach (amatissimo) ai contemporanei (in prima fila Berio). Nel concerto "Due pianoforti...un'anima sola" (contaminazioni fra classica e jazz), i due musicisti si sfideranno in un duello sicuramente interessante e coinvolgente per il pubblico. Bacchetti proporrà pagine barocche e classiche e Moroni risponderà con il jazz, in una divertente mescolanza fra brani di grandi compositori e improvvisazioni ad essi ispirati. Grande atmosfera sarà donata anche dalla splendida e suggestiva location, quella della Sala da Ballo di Palazzo Reale, un vero incanto storico-culturale. L'evento è organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino e la collaborazione di Palazzo Reale e di Pianosolo.