Genova, due incidenti in Sopraelevata e a Marassi rallentano il traffico mattutino

Subito incidenti in questo inizio di settimana. Poco dopo le 8:30 sulla sopraelevata, in direzione levante, c'è stato uno scontro nel quale è stata coinvolta una giovane di 17 anni, trasportata poi in ospedale in codice giallo dall'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena. Come conseguenza del sinistro, traffico rallentato, come segnala la polizia locale arrivata sul posto. Altro incidente stradale, pochi minuti dopo, si è verificato nella Bassa Val Bisagno, a Marassi, in viale Virginia Centurione Bracelli: anche qui è stata allertata la polizia locale, con un ferito per il quale è arrivata in codice giallo la Croce Rossa di Sturla.