Genova, due detenuti violenti trasferiti al carcere di Marassi. La penitenziaria non ci sta: "Liguria non deve diventare la pattumiera del Piemonte"

Le ultime due assegnazioni di detenuti violenti al carcere di Marassi non sono andate giù alla Polizia Penitenziaria, che sottolinea come la struttura non abbia una sezione dedicata a questo tipo di prigionieri.

Di seguito il comunicato:

Il carcere di Genova Marassi non può e non deve essere la sede dove allocare “detenuti violenti” o meglio la Liguria non deve diventare “la pattumiera" del Piemonte” - dichiara il portavoce Fabio Pagani - dopo le ultime due assegnazioni di questa settimana per ordine e sicurezza dal Piemonte alla Liguria e in questo caso a Genova Marassi . Per la cronaca sono stati assegnati a MARASSI due pericolosi/violenti detenuti , il primo proveniente da Torino P.C. condannato a 23 anni di carcere per resistenza , ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce atti persecutori, rapina, furto, danneggiamento , trasferito a Marassi per essersi arrampicato sul cortile passeggi del carcere Lorusso e Cotogno di Torino. Per ordine e sicurezza ha girato circa 23 istituti Penitenziaria da Ancona - Foggia - Pesaro - Frosinone - Trani - Viterbo - Ariano Irpino e ora ristretto a Marassi , mentre il secondo detenuto Italo/Camerunense condannato all’ergastolo M.N.C. da Luglio 2018 ha

girato quasi tutto il Piemonte ( Vercelli - Ivrea - Torino - Biella ) ed ora ristretto a Marassi, tradotto dopo aver aggredito brutalmente due Poliziotti penitenziari e distrutto un Ufficio a Biella - non è possibile commenta PAGANI - che MARASSI e gli istituti della Liguria, diventino “luoghi ove allocare detenuti violenti del Piemonte” - anche perché a MARASSI ad oggi non esiste una sezione per

detenuti violenti ex art.32 e tali assegnazioni rischiano di compromettere Ordine e Sicurezza dell’istituto. Per questo abbiamo chiesto, e continueremo a chiedere, a RUSSO ( Capo del DAP ) NORDIO ( Ministro della Giustizia ) che quella fase di cambiamento annunciata si trasformi in atti concreti e non solo in proclami di rito. La Polizia Penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale alle criticità ataviche del sistema penitenziario. Occorre restituire dignità lavorativa e condizioni di sicurezza alle donne e agli uomini dei baschi blu. Solo così – chiude Fabio PAGANI - lo Stato potrà recuperare credibilità ed autorevolezza all’interno dei gironi infernali delle nostre prigioni”.