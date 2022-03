Genova, donna scippata e trascinata sull'asfalto per alcuni metri

di Redazione

Al pronto soccorso dell'ospedale Galliera le è stata diagnosticata una frattura giudicata guaribile in trenta giorni

Genova. Una donna è stata scippata mentre camminava sul marciapiede in via Assarotti, nel centro della città. Il malvivente, arrivato da piazza Marsala, ha provato a sottrarle la borsa trovando però la resistenza della signora che, per questo motivo, è stata trascinata a terra per alcuni metri.

La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno poi chiamato un'ambulanza. I militi hanno poi provveduto a portarla al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove le è stata diagnosticata una frattura giudicata guaribile in trenta giorni oltre a diverse ferite in varie parti del corpo.



Nel frattempo il malvivente si è dileguato verso piazza Corvetto facendo perdere le proprie tracce.

Per riuscire a ottenere qualche informazione in più, i carabinieri hanno sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Non è la prima volta che nella zona accadono episodi simili, per fortuna mai così violenti.