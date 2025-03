Genova, donna minaccia i Carabinieri con una pistola ad aria compressa

I Carabinieri di Genova sono intervenuti in diverse operazioni sul territorio, tra cui il salvataggio di una donna con intenti suicidi che ha minacciato i militari con una pistola. Effettuati anche arresti per maltrattamenti in famiglia, droga e furto, oltre a una denuncia per spaccio.

Donna armata – A Sestri Ponente, i Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile hanno evitato una possibile tragedia. Una donna di 30 anni, con intenti suicidi, minacciava di gettarsi dalla finestra della propria abitazione. All’arrivo dei militari, la situazione si è aggravata: la giovane ha improvvisamente puntato contro di loro una pistola. Con calma e professionalità, i carabinieri sono riusciti a tranquillizzarla, bloccandola e disarmandola. L’arma si è poi rivelata una pistola ad aria compressa senza tappo rosso. La donna è stata affidata ai sanitari del 118 e sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale Villa Scassi di Genova.

Maltrattamenti in famiglia – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 60 anni, di origine rumena, condannato per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica, ha portato l’uomo in carcere a Marassi, dove sconterà due anni di reclusione.

Droga e arresti – Un 23enne italiano, già sottoposto a detenzione domiciliare, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Genova Sampierdarena. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, è legata a reati in materia di stupefacenti. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Denuncia per spaccio – A Lavagna, un 55enne campano è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto, confabulando con alcune persone. Alla vista dei militari, l’uomo ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato e perquisito. In suo possesso sono state trovate diverse dosi di hashish già pronte per la vendita.

Furto a Rapallo – I Carabinieri della Stazione di Rapallo hanno arrestato un 33enne ecuadoriano con precedenti per furto. Le indagini hanno portato a identificare l’uomo come l’autore di un colpo avvenuto lo scorso novembre in via Cairoli, dove aveva infranto con un sasso la vetrina di un negozio e sottratto un ingente quantitativo di abbigliamento. L’arrestato è stato condotto in carcere.

