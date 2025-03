Genova, due arresti nel centro storico: pusher incastrato da un maresciallo fuori servizio

Due arresti nel cuore di Genova a seguito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale. Un giovane senegalese, destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati alla droga, è stato individuato da un maresciallo libero dal servizio e bloccato nei vicoli del centro storico. Controllato sul posto, è stato trovato in possesso di hashish e denaro contante. Nella stessa giornata, un italiano di 52 anni è finito in carcere per aver violato ripetutamente le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Arresto del pusher – Il primo a finire in manette è stato un 26enne senegalese, condannato a oltre 11 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. A riconoscerlo è stato un maresciallo della Stazione Carabinieri di Maddalena, che, pur non in servizio, ha notato l’uomo e ha chiesto rinforzi. Fermato nei vicoli, il giovane è stato perquisito: nascosti negli indumenti intimi, i militari hanno trovato più di 30 grammi di hashish e 150 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita. Per lui, oltre all’esecuzione della condanna, è scattata anche una nuova denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Violazione delle misure – Il secondo provvedimento ha riguardato un 52enne italiano, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Le continue violazioni delle prescrizioni imposte dal tribunale hanno portato all’aggravamento della misura, con l’ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri.

Controllo del territorio – L’operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio delle forze dell’ordine nel centro storico genovese, un’area spesso interessata da episodi di microcriminalità e spaccio di stupefacenti. L’attenzione resta alta per garantire sicurezza ai cittadini e contrastare le attività illegali.

