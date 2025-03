Genova, arrestato un 50enne per una serie di furti: colpiva negozi e rubava motocicli

Un 50enne italiano, con numerosi precedenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una lunga serie di 20 furti commessi tra Genova e la Riviera di Levante. L’uomo, già in cella a Marassi dopo essere stato arrestato in flagranza lo scorso febbraio, avrebbe messo a segno almeno venti colpi in due anni, prendendo di mira negozi e utilizzando motocicli rubati per spostarsi.

Modus operandi – Secondo gli investigatori della Squadra Mobile e dei Carabinieri, il sospettato colpiva principalmente durante la pausa pranzo, quando gli esercizi commerciali erano chiusi o meno affollati. Arrivava sul posto a bordo di moto rubate, forzava gli ingressi e si appropriava del denaro contenuto nelle casse, per poi dileguarsi rapidamente.

Indagini – Decisive per l’identificazione dell’uomo sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei negozi presi di mira e nelle strade vicine. La raccolta di prove, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di ricostruire il quadro accusatorio, portando alla richiesta di una misura cautelare.

Arresto – Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Genova, è stato notificato direttamente in carcere, dove il 50enne si trovava già detenuto dopo essere stato sorpreso lo scorso 10 febbraio mentre tentava un furto in una gelateria di via Albaro. Anche in quell’occasione, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile aveva interrotto la sua attività criminale.

