Genova, domenica alla Mezza Maratona una raccolta fondi per i profughi

di Redazione

Le donazioni della vendita delle magliette con il logo della corsa confluiranno in un conto corrente in favore degli ucraini. Attesi 1600 concorrenti alla competitiva, 1300 alla Corri Genova

Dopo lo stop causato dal Covid torna l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, giunta quest'anno alla 16^ edizione.

La corsa è in programma domenica 10 aprile e vedrà il ritorno anche della Corri Genova, gara non competitiva sulla distanza di 13 km.

Organizzata dalla asd Podistica Peralto, la Mezza Maratona di Genova è una delle gare podistiche più suggestive d'Italia, con partenza e arrivo al Porto Antico. La corsa toccherà i principali luoghi di interesse della città: Acquario, piazza De Ferrari, Boccadasse, via XX Settembre, Lanterna e Sopraelevata, per un percorso complessivo di 21,097 km.

Gli iscritti alla mezza maratona sono 1.600 mentre 1.300 sono i podisti iscritti alla Corri Genova.

L'edizione 2022 della Mezza Maratona di Genova farà rima con la solidarietà grazie all'iniziativa 'Rotary for Peace alla Mezza Maratona di Genova', nata dall'idea del Club Rotary Golfo Paradiso cui hanno aderito altri Club Rotary genovesi.

I proventi delle donazioni raccolte con le magliette che recano il logo della campagna, magliette che saranno distribuite in occasione del ritiro dei pettorali che avverrà sabato 9 aprile, dalle ore 9 alle 19, confluiranno in un conto corrente aperto dal Distretto 2032 (Piemonte e Liguria) del Rotary Club per la raccolta di fondi destinati ai profughi ucraini in fuga dalla guerra.

"Questa edizione della Mezza maratona, evento molto atteso - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - ha un doppio valore: quello della ripartenza e quello della solidarietà".

Secondo l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro "lo sport è protagonista a Genova e in Liguria con una straordinaria gara di solidarietà e sarà bello parteciparvi indossando una maglietta a testimonianza del nostro concreto aiuto del popolo ucraino".

La risposta degli appassionati "è stata molto buona - ha commentato il presidente della asd Podistica Peralto Roberto Barchi -. Ci saranno atleti di 38 nazionalità diverse e tantissime persone provenienti da tutta Italia, in particolare dalla Lombardia".